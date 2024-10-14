Сотрудник ДЧС области Абай стал чемпионом Азии по кикбоксингу
Сегодня, 01:26
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Сегодня, 01:26Сегодня, 01:26
102Фото: МЧС РК
Старший сержант ДЧС области Абай Берик Калыков завоевал золотую медаль чемпионата Азии по кикбоксингу, прошедшего в столице Королевства Камбоджа, городе Пномпень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт МЧС РК.
"Белик Калыков продемонстрировал не только отличную физическую форму, но и высокий уровень технической подготовки. Он уверенно провёл все поединки, завершив турнир победой нокаутом в финале и завоевав титул чемпиона Азии. Его успех является свидетельством мастерства и силы, а также поводом для гордости всего подразделения и страны", - сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве сообщили, что Берик с 2016 года совмещает успешную спортивную карьеру с работой в системе гражданской защиты.
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