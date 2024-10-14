Сотрудник ДЧС области Абай стал чемпионом Азии по кикбоксингу

Старший сержант ДЧС области Абай Берик Калыков завоевал золотую медаль чемпионата Азии по кикбоксингу, прошедшего в столице Королевства Камбоджа, городе Пномпень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт МЧС РК.

"Белик Калыков продемонстрировал не только отличную физическую форму, но и высокий уровень технической подготовки. Он уверенно провёл все поединки, завершив турнир победой нокаутом в финале и завоевав титул чемпиона Азии. Его успех является свидетельством мастерства и силы, а также поводом для гордости всего подразделения и страны", - сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве сообщили, что Берик с 2016 года совмещает успешную спортивную карьеру с работой в системе гражданской защиты.