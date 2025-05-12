В Таразе завершился суд по громкому делу о хищении бюджетных средств. Фигурантами стали подрядчик и чиновник, которые, по версии следствия, провернули махинацию при строительстве трёх жилых домов по заказу акимата, передаёт BaigeNews.kz.

Как выяснилось, подрядчик по имени Е. не довёл стройку до конца, но оформил фиктивные документы о якобы завершённых работах. Чиновник К., в свою очередь, подписал эти бумаги, зная, что дома не достроены. После этого на счёт подрядчика было перечислено более 519 миллионов тенге из бюджета.

Часть ущерба удалось компенсировать за счёт фактически выполненных работ, но более 137 миллионов тенге так и не вернули. Из них около 105 миллионов — ущерб от действий самого Е., а ещё 33 миллиона — от его совместных действий с К.

В суде Е. признал вину и рассказал о деталях, а вот К. свою вину отрицал. Тем не менее, вина обоих была подтверждена доказательствами — свидетельскими показаниями, видеозаписями и заключениями экспертов.

Прокуратура просила для Е. 6 лет и 8 месяцев, а для К. — 6 лет. В итоге суд назначил подрядчику 6 лет лишения свободы и 10 лет запрета на работу в госструктурах, чиновнику — 4 года тюрьмы и пожизненный запрет на работу на госдолжностях.

Приговор пока не вступил в законную силу.