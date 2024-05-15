Сотрудник акимата осужден за служебный подлог в Жамбылской области

Факт совершения служебного подлога должностным лицом при предоставлении земель выявила прокуратура Байзакского района, передаёт BaigeNews со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Установлено, что главный специалист отдела земельных отношений акимата района вносил ложные сведения в официальные документы, что позволило четырем физическим лицам незаконно получить 465 га арендной земли.

По данному факту прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство по ч.1 ст.369 УК (служебный подлог).

"29.04.2024 года приговором районного суда главный специалист местного исполнительного органа осужден к 1 году 6 месяцам ограничению свободы с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на государственной службе", - говорится в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.

К слову, в настоящее время по внесенному акту надзора незаконно выданные земельные участки полностью возвращены государству.