Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана отметил, что геополитические потрясения оказывают значительное влияние на экономическое ситуацию во всем мире. В этом году международные финансовые институты в среднем почти в два раза снизили прогнозы роста мировой экономики.

"Несмотря на давление внешних факторов, наше сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза показывает положительную динамику. Страны-участницы сохраняют макроэкономическую стабильность, наращивают темпы экономического роста и объёмы взаимной торговли. Со своей стороны отмечу, что за годы деятельности ЕАЭС торговый оборот Казахстана с другими странами-участницами вырос на 74 процента, при этом экспорт вырос на 98 процентов. Мы считаем это хорошими показателями", - сказал глава государства.

Токаев заявил, что реализуются масштабные совместные инфраструктурные проекты, развивается промышленная кооперация, формируется общий рынок услуг, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах.

"В текущих геоэкономических условиях более полное и эффективное раскрытие потенциала Союза, так сказать, "расшивка узких мест" – это наш общий приоритет. Нам предстоит максимально полно реализовать все задачи, поставленные при его создании. Следует честно отметить, что работы впереди много. Прежде всего, речь идёт о полноценной реализации первой из четырёх свобод – свободе движения товаров. Это формирование единого, действительно безбарьерного рынка и обеспечение беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Полагаю, что полное достижение этих целей должно стать ключевым направлением работы правительств и Евразийской экономической комиссии", - отметил президент.

Он выразил уверенность в том, что на данном этапе развития интеграции в этом вопросе страны должны отходить от тактики принятия "точечных решений", ситуативных договоренностей и ручного управления".