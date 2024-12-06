  • 6 Декабря, 23:21
  • BAIGENEWS

Сотрудничество в области возобновляемых источников энергии обсудил Токаев в Катаре

Инвестор отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зелёной" энергетики.

Сегодня, 22:45
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 22:45
Сегодня, 22:45
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Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя совета директоров компании Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.

Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Глава государства высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства нашей страны оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации.

Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.

Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зеленой" энергетики.

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