Сотрудничество в области возобновляемых источников энергии обсудил Токаев в Катаре
Инвестор отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зелёной" энергетики.
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Глава государства принял председателя совета директоров компании Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Глава государства высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства нашей страны оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации.
Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.
Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зеленой" энергетики.
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