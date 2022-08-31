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Сотрудничество с международными организациями и обучение: какие услуги закупает КМГ
В очередном выпуске проекта "История одной закупки" мы разобрали некоторые траты нацкомпании "КазМунайГаз".
Первое место в своеобразном топ-листе занял лот "Услуги по предоставлению информации международными организациями", в частности, S&P Global Platts. Цена вопроса 425 460 912 тенге. Сумма также пойдет на приобретение доступа к информационным услугам.
На втором месте "Приобретение доступа к информационным услугам" у британской компании Refinitiv UK Еastern Еurope limited - 100 767 712 тенге.
Замыкают тройку расходы на финансирование различных мероприятий в корпоративном университете "Самрук-Казына". В июне КМГ выделил вузу 31,8 миллиона тенге за организацию и участие в форуме в Санкт-Петербурге. Ещё 62,5 миллиона тенге заведение получило в этом году за услуги по обучению персонала и сотрудников. Общая сумма - 91,3 миллиона тенге.
Большинство затрат связаны с имиджевыми мероприятиями, организацией и проведением конференции, семинаров, конкурсов.
За услуги одного из рейтинговых агентств КМГ за год отдаст 64,5 миллиона тенге.
На разработку и распространение корпоративных газет и журналов нацкомпания выделила 40,9 миллиона тенге. На SMM сопровождение аккаунта - 8 064 000 тенге.
Какие ещё услуги закупает КМГ, смотрите в новом выпуске проекта "История одной закупки".
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