Фото: senate.parlam.kz

Председатель сената Маулен Ашимбаев вместе с группой парламентариев прибыл в Узбекистан для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ и в работе комиссии по сотрудничеству между сенатами парламентов Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Выступая на заседании Совета МПА СНГ, Маулен Ашимбаев напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств, остановился на основных приоритетах и результатах работы, направленной на консолидацию усилий по укреплению взаимодействия и углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Он также напомнил, что на состоявшемся саммите СНГ Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд новых инициатив по развитию сотрудничества в рамках Содружества. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег к поддержке предложений Казахстана, а также отметил важность дальнейшего продвижения парламентской дипломатии и укрепления сотрудничества между законодательными органами стран СНГ.