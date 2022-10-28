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  • "Сотрудничество на основе уважения национальных интересов — основа долгосрочного устойчивого развития стран СНГ" — Ашимбаев
senate.parlam.kz Сегодня, 10:41
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Фото: senate.parlam.kz

"Сотрудничество на основе уважения национальных интересов — основа долгосрочного устойчивого развития стран СНГ" — Ашимбаев

Председатель сената Маулен Ашимбаев вместе с группой парламентариев прибыл в Узбекистан для участия в мероприятиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ и в работе комиссии по сотрудничеству между сенатами парламентов Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Выступая на заседании Совета МПА СНГ, Маулен Ашимбаев напомнил, что в этом году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств, остановился на основных приоритетах и результатах работы, направленной на консолидацию усилий по укреплению взаимодействия и углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Он также напомнил, что на состоявшемся саммите СНГ Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд новых инициатив по развитию сотрудничества в рамках Содружества. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег к поддержке предложений Казахстана, а также отметил важность дальнейшего продвижения парламентской дипломатии и укрепления сотрудничества между законодательными органами стран СНГ.

"Очень важно последовательно продолжать совместную работу в прагматичном и доверительном русле. Всестороннее сотрудничество на основе взаимного уважения национальных интересов наших стран является основой долгосрочного устойчивого развития на пространстве Содружества. Это создает условия для роста экономики и повышения благосостояния граждан всех наших стран. Именно в таком формате складывается наше взаимодействие и диалог на площадке Ассамблеи", — сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер сената выразил благодарность коллегам по Межпарламентской Ассамблее и парламентам стран СНГ за направление группы международных наблюдателей на республиканский референдум по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана.

"Для Казахстана прошедший референдум имел по-настоящему историческое значение. Итоги голосования закрепили масштабные конституционные реформы, проводимые в нашей стране по инициативе главы государства. Казахстанцы проголосовали за системные преобразования и эволюционный путь развития. Принятие поправок в Конституцию предполагает переход нашей страны к новой модели формирования и взаимодействия институтов власти", — отметил Маулен Ашимбаев. 

Он призвал парламентариев Содружества к активному участию в наблюдении за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента Республики Казахстан, которые пройдут 20 ноября этого года. 

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#Сенат Парламента РК #СНГ #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:41
131
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