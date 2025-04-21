Астана на три дня превратилась в центр стратегического диалога – на этот раз речь идет не о геополитике, а о партнёрстве, которое ощущается в школах, университетах, спортивных залах и медицинских учреждениях. Форум сотрудничества "Израиль – Астана" стал точкой пересечения идей, знаний и проектов между двумя странами, объединёнными не только дипломатическими нотами, но и реальными делами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Казахстана Руслан Есеналин, выступая на первой дискуссии, напомнил, что ещё в 1995 году Израиль и Казахстан подписали соглашение, положившее начало десяткам совместных спортивных инициатив.

"Спорт – это мощный инструмент объединения народов. Наши атлеты соревнуются бок о бок на международной арене, поддерживая дух дружеского соперничества. В прошлом году казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на престижном турнире серии Grand slam в Тель-Авиве. Это яркое свидетельство того, что спорт сближает наши народы. В Алматы и Астане также проводятся международные соревнования, где нередко участвуют спортсмены из Израиля. Наши национальные команды встречаются на полях и аренах мира", – отметил Есеналин.

Он подчеркнул, что Казахстан активно перенимает у Израиля наработки в сфере спортивной медицины и управления, а израильские тренеры уже стали частью образовательных процессов для казахстанских специалистов.

Ключевым спикером форума стал заместитель министра регионального сотрудничества Израиля Еяль Елизер. Его речь задала вектор гораздо шире спортивной тематики – речь пошла об образовании, медицине, инклюзии и технологическом обмене.

"Наша главная цель – расширить уже существующее сотрудничество, чтобы достичь стабильности в регионе, экономического роста и улучшения жизни людей", – подчеркнул Елизер.

Он рассказал, что уже сегодня сотни студентов из Казахстана учатся в Израиле, особенно в области здравоохранения. Врачи проходят стажировки, принимают участие в мастер-классах, проводимых израильскими специалистами. Более того, Израиль делится опытом и в работе с детьми с особыми потребностями: проводятся тренинги для психологов, родителей и специалистов.

"Мы видим реальное влияние этих инициатив на повседневную жизнь граждан. Это касается не только медицины, но и водных технологий, сельского хозяйства, инклюзии и образования в целом. Мы уверены, что такие проекты укрепляют связи между нашими народами", – отметил замминистра.

По его словам, Министерство регионального сотрудничества Израиля действует как координационный центр для продвижения подобных программ в разных странах. И Казахстан здесь – один из приоритетных партнёров.