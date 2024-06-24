Сотню попугаев развёл казахстанец дома

Почти сотня попугаев живёт у алматинца Андрея Лаврова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР24".

Среди них яркие какарики, розеллы, кореллы, волнистые. Только певчих – семь видов. Многие из них – многодетные родители.

Андрей постоянно покупает новых попугаев у знакомых орнитологов-любителей.

"Просто азарт. Увидел того, другого. Теперь надо купить, купить, купить. Вот вчера-позавчера опять новых приобрёл", – рассказал алматинец.

Попугаи могут передразнивать собак и кошек, петь частушки и вести беседы с хозяином, говорит Андрей. Главное – уделять время: приручить и много разговаривать. Самцы учатся быстрее, но в паре птицы обычно замолкают.

"Ему стоит только одно слово поймать и всё. У меня как-то волнистых брали. Потом звонят и спрашивают: "Можно к мальчику девочку взять?" Я говорю – он тогда перестанет болтать. Они отвечают: "Нам это и надо, а то он матерится", – вспоминает Андрей.

Живут попугаи прямо во дворе даже зимой. Они закрыты со всех сторон от ветра и яркого солнца. Ближе к холодам Андрей обтягивает их клетки плёнкой, чтобы защитить от сырости и сквозняка.

Во дворе у Андрея Лаврова, кроме попугаев, голосят щеглы, чиж, канарейка и перепёлка.