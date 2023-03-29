Сотни жителей села близ Петропавловска топят снег и пьют воду из озера

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Зимой топят снег, а летом пьют воду из озера. Жители села Белое в Северном Казахстане страдают от нехватки воды. В поселке только один колодец. При этом водопровод в населённый пункт провели еще в минувшем году. Даже деньги с людей за подключение собрали, но благ цивилизации сельчане так и не увидели, передаёт BaigeNews.kz со сылкой на телеканал "Астана".

Это озеро в селе Белое одно из самых посещаемых мест. Отсюда пьют воду как люди, так и домашний скот. Жители говорят, в селе есть единственный колодец, но он почти пустой.

"Просто ее не хватает. Там скважина уже засорилась. В 2005 году ее новую поставили. Но всё она уже там проваливается. Когда там не работала, ломалась и мы пили. Ну не здесь конечно где коровье. У нас специальная прорубка есть, в сторонке делаем – она чище", - говорит житель села Белое Виктор Острецов.

Второй источник воды в Белом - это снег. Люди здесь говорят, всегда рады зимой обильным осадкам. Снежную массу они набирают в ведра и растапливают на печи. Больше всех повезло тем, у кого есть машины. Тогда воду баклажками можно привести из соседнего села. Тяжелее всего приходится старикам.

"С баклашками ездим в Мамлютку, Петропавловск. Оттуда привозим чистую питьевую воду. В нашем единственном колодце она плохая – слишком соленная. Пить ее невозможно. Многие вынуждены пить воду из озера", - отмечает сельчанин Акан Жетеев.

Сейчас в Белом живет примерно 600 человек. В прошлом году от райцентра к населенному пункту проложили 24 километра трубопровода. Чтобы завести воду в дома сельчане заплатили от 100 до 300 тысяч тенге. Многие оформили кредиты. Но вода так и не появилась. Подрядчик и аким сельского округа в один голос твердят – осталось подождать совсем немного

"Работы практически завершены. Сейчас тестируем систему. Проводим все необходимые мероприятия. Скоро вода придет в дома сельчан", - комментирует аким Беловского сельского округа Адильхан Разиев.

"От Мамлютки магистраль всё проверили. Испытывали. На резервуар воду заправили. Всё нормально – вода есть. По Белому магистральную трубу всё проверяем. Сейчас идет промывка, испытание, дезинфекция, хлорирование идет. Магистрали всё проверяем. На этой неделе если все нормально будет – завершаем и на следующей неделе чистую воду людям уже запустим", - уточнил руководитель участка Буркитбай Бекбенбетов.

Появится ли качественная питьевая вода у сельчан в скором времени остается лишь надеяться. Ведь снег скоро растает, а носить ведрами воду из местного озера сможет далеко не каждый. Да и для питья она не слишком пригодна.