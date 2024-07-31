Сотни жителей Щучинска пожаловались в прокуратуру на теплоснабжающую организацию

304 жителя города Щучинска обратились в прокуратуру Бурабайского района с жалобой на теплоснабжающую организацию, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает прокуратура Акмолинской области, они проживают в многоквартирных домах и теплоснабжающая организация направила им уведомления о необходимости заменить тепловычислители и термодатчики на новые ввиду истечения срока их службы.

В случае невыполнении данного требования организация пригрозила начислять за свою услугу по норме потребления как для потребителей, не имеющих приборов учёта тепловой энергии.

"Указанные действия противоречили требованиям действующего законодательства и истечение срока службы приборов (тепловычислителей и термодатчиков) не является безусловным основанием для их замены на новые, а могут быть подвергнуты поверке", – говорится в сообщении прокуратуры.

По акту надзора уведомления отозваны, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.