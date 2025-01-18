В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне. В Астане праздничные богослужения проводятся в Успенском кафедральном соборе, Констатино-Еленинском храме и Храме преподобного Серафима Саровского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Для безопасного купания в период крещенских купаний были оборудованы купели. В Астане крещенские купания проходят в специально отведённых местах.

Сотни жителей и гостей столицы собрались в местах массовых купаний, чтобы окунуться в крещенскую купель. Проруби для массовых купаний установлены на левом берегу реки Есиль, в районе набережной парка "Столичный", около центрального пляжа.

"Места для купаний стали доступными после освящения воды с 20:00 часов 18 января до 02:00 часов 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра до 23:00 часов 19 января. Обеспечивают безопасность жителей во время религиозной церемонии водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах крещенских купаний дежурят бригады скорой помощи", — сообщили в акимате.

Каждое место организованного купания оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками и местами для переодевания.

В случае необходимости, спасатели и медики готовы разместить людей в пунктах обогрева и оказать медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба акимата Астаны