Несмотря на активную работу последних лет, в Казахстане до сих пор остаются захоронения сибирской язвы, не соответствующие требованиям биологической безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "АПК Новости".. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов.

По словам министра, с прошлого года в стране действует специальная комиссия, которая проводит ревизию и приведение в порядок таких объектов. На сегодняшний день уже приведены в соответствие 340 захоронений, однако порядка 200 по-прежнему остаются потенциально опасными.

"Ветеринарная служба держит этот вопрос на особом контроле. Финансирование выделяется из бюджета, а также мы привлекаем внебюджетные источники, включая спонсорскую помощь. В каждом регионе в среднем насчитывается по 3-4 таких захоронения", - отметил министр.

Журналисты обратили внимание на несоответствие данных: если в среднем по регионам остается 3-4 захоронения, то как в масштабах страны их может быть более двухсот? Министр ответил, что это усреднённый показатель.

Напомним, сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь, и нарушение правил хранения или ликвидации заражённых останков представляет серьёзную угрозу для экологии и здоровья населения. Именно поэтому обеспечение безопасности захоронений остаётся одним из приоритетов санитарно-эпидемиологической политики страны.

Ранее мы сообщали, что земли вблизи захоронений сибирской язвы возвращены государству.