Около 400 владельцев собак привлекли к ответственности в Павлодарской области. Полицейские отмечают, что выгуливать собак можно лишь в разрешенных местах, а не в местах общего пользования. Часто владельцы выгуливают животных недалеко от детских площадок, в скверах, где прогуливается много людей. В таких местах есть риск, что собака сорвется с поводка, и, если не причинит никакого физического ущерба другому человеку, то может нанести психологическую травму, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

О нарушении могут сообщить жильцы или прохожие, либо инспекторы, которые совершают рейды именно с этой целью.

"Частые нарушения — выгул собак без намордников и без привязи. Агрессивная собака, свободно гуляющая по улице — опасность для всех вокруг", — отмечают полицейские.

С начала года в области за такие нарушения к административной ответственности привлекли порядка 400 владельцев четвероногих. В полицию города Павлодар поступило сообщение от жителей по поводу собаки породы ротвейлер, которая бегает по улице без намордника. Полицейскими в отношении владельца составлен административный материал с наложением штрафа в размере 10 МРП.

Сотрудники полиции также провели профилактическую беседу с горожанином о строгом соблюдении правил содержания домашних питомцев.

"Если вы хозяин собаки, на вас возлагается ответственность и вы должны соблюдать следующие правила: исключить нахождение домашних животных на улице без надзора, осуществлять выгул животного строго на поводке. Кроме того, запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах. Если животное оставило экскременты в подъездах, лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, то владелец животного обязан убрать это", — напомнили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что множество трупов собак обнаружено под Астаной.