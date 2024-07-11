Сотни собравшихся за рубеж абитуриентов считают себя обманутыми в Казахстане

Больше сотни казахстанских абитуриентов не смогут в этом году поступить в университеты. Они обвиняют в этом образовательный центр, который обещал помочь с зачислением в зарубежные вузы и переездом. Родители заплатили миллионы, чтобы их дети сначала прошли подготовительные курсы дома, а потом отправились учиться за границу. В итоге никто никуда не поехал, вернуть деньги тоже не получается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В Алматы возле здания, где располагается частный образовательный центр, многолюдно. Родители пришли требовать деньги, которые потратили на обучение детей. Говорят, суммы варьировались от полутора до двух миллионов тенге.

Мать Ануара Сатыбалды хотела, чтобы сын поехал учиться в Австрию. Вместе они нашли курсы. Организаторы обещали подготовить по языкам и помочь со вступительными экзаменами в вузы Европы и Америки.

Ануар успел побывать только на уроках немецкого, а потом учителя стали куда-то пропадать.

"Многие учителя стали уходить. Вели себя очень неорганизованно, было сорвано много уроков", - рассказал абитуриент.

Когда уроки начали отменять, родители забили тревогу. Они попросили объяснений у администрации. Директор заверил, занятия возобновят летом. Но этого не произошло.

Центр, говорят клиенты, до сих пор набирает абитуриентов и обещает учебу в лучших зарубежных вузах.

Были и те, кто смог пройти полный курс подготовки. А когда прилетел за границу, понял, что там никто не ждет.

"Мы приехали туда, а оказалось, что наша школа не оплатила "приглашки". В многие университеты, куда мы должны были поступать, у нас не было даже допуска. Наши документы просто не были поданы в данные университеты. То есть у нас не было даже возможности сдать экзамен", - рассказала мать абитуриента Анар Жакенова.

Помимо клиентов, недовольство выразили бывшие сотрудники центра. Жалуются: педагогам перестали платить – и многие уволились. Из-за этого уроки отменялись.

"Уголовное дело в отношении бывших учредителей в хищении 120 миллионов тенге зарегистрировано в УП Бостандыкского района с 14 апреля, но по данному вопросу следствие без результатов", - сообщил бывший процессуальный директор образовательного центра Даулет Туймебай.

Родители требуют не только вернуть деньги, но и арестовать директора и закрыть сам центр. Недовольные клиенты уже написали коллективное заявление в полицию. Там ведут расследование.

"По факту мошенничества в особо крупном размере в управлении полиции Бостандыкского района расследуется дело. Назначена судебно-экономическая экспертиза. По предварительным данным, по Казахстану имеется порядка 100 потерпевших, которые официально обратились в полицию с заявлением. Проводится комплекс следственно-процессуальных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По подсчётам родителей, в общей сложности они отдали центру 320 миллионов тенге. Если вину директора докажут, ему может грозить от пяти до 10 лет тюрьмы.

Но больше всего вызывает беспокойство вопрос с обучением. Родители боятся, что их дети не успеют поступить в университеты в этом году. Время упущено – готовиться к ЕНТ уже поздно.