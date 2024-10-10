Сотни процентов накручивал поставщик продуктов в детсады Павлодарской области

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили в Павлодарской области факты необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в дошкольных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Установлено, что ТОО является основным поставщиком в 108 из 158 дошкольных учреждений региона", ― проинформировали в агентстве.

По данным ведомства, в договорах с дошкольными учреждениями (ясли-сады) разница в цене от завода производителя до конечного потребителя на СЗПТ составила:



подсолнечное масло – с надбавкой 286% (453 тг/л. против 1300 тг/л.);



крупа гречневая – 150% (240 тг/кг против 600 тг/кг);



сахар – 93% (325 тг/кг против 630 тг/кг);



куриное яйцо – 79% (430 тг/дес. против 770 тг/дес.);



соль – 66% (60 тг/кг. против 100 тг/кг.);



рис – 36% (490 тг/кг против 670 тг/кг);



масло сливочное – 22 % (2075 тг/кг против 2550 тг/кг).



В результате поставщик был привлечен к административной ответственности. Договоры на поставку СЗПТ с детсадами расторгнуты для перезаключения по сниженной стоимости, тем самым сумма сэкономленных средств составит более 30 млн тенге.