Сотни постояльцев эвакуировали из подтопленного отеля в Анталье
Сегодня, 00:11
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Сегодня, 00:11Сегодня, 00:11
94Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Порядка 400 постояльцев отеля в городе Манавгат в Анталье были эвакуированы и размещены в других гостиницах региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Oxu.Az.
Анталья и многие районы Турции несколько дней находились во власти непогоды. Утром в пятницу ливень привёл к выходу из берегов реки в Манавгате, в результате подтопило первый этаж пятизвёздочной гостиницы.
В провинции Анталья затоплены теплицы, сельскохозяйственные угодья, гранатовые и апельсиновые сады. Несколько дорог закрыли для движения транспорта, спасатели местами передвигались на надувных лодках.
По данным департамента по делам ЧС Турции, на субботу в 44 из 81 провинции Турции объявлены жёлтый и оранжевый коды метеорологической опасности.