Сотни посетителей Версальского дворца эвакуировали

Во Франции посетителей Версаля эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом 11 июня сообщает BFMTV.

На кадрах видно, как из здания дворца поднимается дым.

"Версальский дворец был эвакуирован во вторник, 11 июня", - говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что на месте работают пожарные. Сотни людей ожидают за оградой Версальского дворца.

Причины произошедшего пока не уточнялись.

В октябре прошлого года Версальский дворец эвакуировали два раза за четыре дня. Так, 14 октября посетителей, а также гуляющих в саду гостей эвакуировали после получения администрацией учреждения сообщений об угрозе взрыва.

Позже, 17 октября, эвакуация произошла из-за сообщения о бомбе. Дворец оставался закрытым до конца дня.