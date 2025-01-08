Сотни пистолетов и автоматов изъяли сотрудники КНБ и полиции за год
Ликвидированы семь каналов вторичного оборота оружия.
Сегодня, 12:13
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Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
141Фото: КНБ РК
В 2024 году Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время "январских событий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
По итогам ликвидированы семь каналов вторичного оборота оружия, семь внутренних каналов сбыта и четыре цеха по его кустарному изготовлению.
"Изъяты 58 автоматов Калашникова, 283 ружья, 164 пистолета, 115 гранат и более 15 тысяч боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении.
Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются.
Напомним, склад с похищенным во время Кантара оружием нашли в Астане и Щучинске.
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