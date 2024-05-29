Сотни новых домов в микрорайоне Петропавловска могут не дождаться своих хозяев

В Петропавловске с пострадавшими от паводка работает общественная комиссия. Ее задача информировать и координировать горожан. На сегодня к общественникам обратилось 800 жителей, большая часть из которых выбрала себе жилье на вторичном рынке, сообщает BaigeNews.kz.

На окраине областного центра продолжается масштабная застройка нового микрорайона, который вскоре могут заселить пострадавшие от наводнения горожане. Однако пока претендентов на 500 частных домов немного.

Из 800 обратившихся в комиссию по рассмотрению заявлений граждан, утративших жилье из-за ЧС, всего 90 решили перебраться в Солнечный-2. Среди них и Евгений, который очно наблюдает за возведением новых домов. Мужчина регулярно посещает стройплощадку, изучая процесс стройки. Он еще не знает, какой именно участок достанется его семье. Но визуально его все устраивает.

"Я все проверил! Даже проводку! Смотрел как фундамент заливают, как стены ставят, как утепляют. Сейчас в некоторых уже внутри на чистовую зашли. Заборы ставят, высокие. Конечно, мы бы хотели, чтобы за нами закрепили конкретный дом. Чтобы уже начинать планировать. Но, как нам объяснили, еще рано об этом думать", - говорит Евгений.

Мужчина понимает, что свой дом в микрорайоне Подгора, который этой весной оказался в воде, уже не восстановить.

"У нас хороший дом. Был... Фундамент изначально шлаколитой был. И когда вода пошла через отдушины, все промыло и фундамент подмыло. Естественно, он сейчас начал давать усадку. А дом у нас бревенчатый, теплый, 66 квадратных метров. Все прекрасно было. Мы всю жизнь в своем доме прожили, поэтому менять землю на благоустроенное жилье не хочется. Нам сейчас проще с женой. Дети взрослые. Никаких сдерживающих факторов нет. Машина есть. Главное, чтобы зимой, когда начнутся морозы, транспортные вопросы не поднялись бы. А то все-таки далеко добираться", - делится мнением Евгений.

Остальная часть жителей, их более 700, предпочли переехать в квартиры и частные дома других микрорайонов города. К слову, на сегодня аварийными признаны 664 ранее подтопленных дома. Семь человек направили в комиссию по строительству и ремонту жилья. Двое из обратившихся не согласны с результатами технического обследования и будут решать вопрос в суде. Пока не явились на комиссию 36 пострадавших горожан.

"Больше тысячи домов прошли освидетельствование. Из них какая-то часть аварийные, какая-то небольшая часть домов, которые подлежат восстановлению. Но я так думаю, что даже если их восстановят, то поверьте, что большая влага, которая скопилась за этот период, с ней будет очень тяжело бороться. И наверняка люди пойдут либо на второе освидетельствование, либо будут сразу признаны аварийными", - заявил член общественной комиссии Владимир Козлов.

Напомним, текущей весной в Петропавловске из-за паводка оказались затопленными более двух тысяч домов сразу в шести микрорайонах города.