Сотни нарушений выявили на ТЭЦ в ВКО

Фото: 24.kz

Сотни технологических нарушений выявили на ТЭЦ и электросетевых предприятиях Восточного Казахстана специалисты департамента комитета атомного и энергетического надзора при Минэнерго, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При этом в ведомстве уточнили, что сроки эксплуатации 37 действующих в Казахстане теплоэлектроцентралей превысили 60 лет, а износ оборудования приблизился почти критическим 70-ти процентам. Список аварийных объектов возглавляет ТЭЦ Риддера, не прошедшая подготовку к отопительному сезону. Не соответствуют там квалификационным требованиям и руководители станции.

Отметим, что 22 из 37 казахстанских ТЭЦ находятся в частном управлении.

"Не прошло квалификационную проверку руководство ТЭЦ, не проводилось периодическое техническое освидетельствование всех технологических систем, оборудования, сооружений, отсутствие плана по контролю металла, невыполнения технического диагностирования элементов оборудования. Предприятие продолжает работу, при этом устраняет выявленные нарушения", - сказал руководитель департамента комитета атомного и энергетического надзора по ВКО МЭ РК Еркебулан Сергебаев.

Сейчас в Риддере ТЭЦ с тремя работающими котлами пытаются разогреть до оптимальной теплоподачи. Температуры в теплосетях доведены до 57 из необходимых 70 градусов. В городе с сегодняшнего дня начали работать в оффлайн режиме школы и детские сады. Однако уроки сокращены до 30 минут. При этом, в городе сохраняется режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.