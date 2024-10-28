Сотни мёртвых туш редких тюленей нашли на побережье Каспия

Мангистауский блогер Азамат Сарсенбаев сообщил, что на побережье Каспийского моря в районе Баутино Тупкарагайского района после недавних штормов на берег выбросило туши более сотни краснокнижных тюленей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В акимате Мангистауской области подтвердили информацию. В сообщении Управления рыбного хозяйства Мангистауской области говорится, что при наступлении штормовых ветров в северо-западном и западном направлениях в казахстанской акватории Каспийского моря наблюдается выброс туш мертвых тюленей на побережье Мангистауской области. А именно:

24 октября на побережье Каспийского моря Тупкараганского района обнаружено 51 туши тюленей.

25-26 октября на побережье Каспийского моря Тупкараганского района было обнаружено 100 туш тюленей.

"Со 151 туши тюленей Институтом гидробиологии и экологии отобраны токсикологические, гистологические и вирусологические пробы. Сейчас там находятся 6 сотрудников Института гидробиологии и экологии", - сообщили в Управлении.

В ведомстве добавили, что туши найденных тюленей сильно разложились.

"В настоящее время сотрудниками местного исполнительного органа, управления инспекции рыбоохраны, районного отдела полиции, ветеринарной инспекции, Института гидробиологии и экологии и филиала Республиканской рыбохозяйственной ассоциации "Qazak balyk" собраны найденные туши млекопитающих, ведется мониторинг побережья Каспийского моря", - сказали в Управлении рыбного хозяйства Мангистауской области.

Напомним, 24 октября блогер Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram сообщил, что в районе городского пляжа Форт-Шевченко местные жители обнаружили тушки трёх взрослых тюленей.