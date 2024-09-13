Сотни многоэтажек ВКО не готовы к зиме из-за долгов жильцов

В Усть-Каменогорске многоэтажки не могут подготовить к зиме из-за задолженности жильцов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



По данным чиновников, из 1753 домов областного центра, подключенных к центральному теплоснабжению, 1500 готовы к предстоящему отопительному сезону 2024/2025. Однако готовность оставшихся 253 домов вызывает опасения. Причина – задолженность жильцов.

"Большинство домов в городе готовы к зиме благодаря ответственности жильцов, – отметила сотрудница отдела жилищных отношений города Кымбат Абышева. – Примером может послужить многоэтажка на улице Михаэлиса, 7, где председатель ОСИ активно работает с жильцами, должниками по взносам на эксплуатационные расходы".

Этот дом был готов уже в начале августа. В многоэтажке заменили стояки, краны, трубы.

Однако не все жильцы понимают, что нужно вовремя платить взносы. К примеру, по информации чиновников, в доме на улице Краснознамённой, 92 жильцы отказываются собирать средства на ремонт сетей и другого общего имущества. К тому же задолженность за комуслуги в этом доме составляет больше миллиона тенге. Всего там 18 квартир, жильцы только семи из них являются добросовестными плательщиками.