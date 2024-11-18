Сотни миллионов тенге заплатили водители в Алматы за выхлопные газы

В Алматы на экологических постах с начала этого года было зафиксировано более 25 тысяч нарушений эконорм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мегаполисе работают 19 экологических постов, расположенных по периметру города.

"В результате мониторинга за эксплуатацией автомототранспортных и других передвижных средств, превышающих нормативы содержания загрязняющих веществ в выбросах (по части 1 статьи 334 КоАП РК), составлено 25 154 административных протокола. Общая сумма наложенных штрафов составила 437,4 млн тенге", - проинформировали в полиции.

Полицейские напомнили, в Алматы продолжаются мероприятия по формированию экологической культуры среди населения в рамках общереспубликанской программы “Таза Қазақстан”. Эта программа направлена на благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, а также на воспитание бережного отношения к окружающей среде и высокой гражданской ответственности среди граждан.

Ранее сообщалось о неблагоприятных метеоусловиях во многих городах Казахстана.