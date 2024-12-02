Сотни миллионов тенге незаконно заработали майнеры в Казахстане

Сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Карагандинской области выявили факт создания незаконной майнинговой фермы в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Установлено, что подозреваемый на территории производственной базы в г. Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков на объекте были обнаружены и изъяты 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства", - сообщил Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.

Проводится досудебное расследование. Иная информация в рамках расследования в соответствии с ч. 2 ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"С начала текущего года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге. В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге.

Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге", - проинформировали в АФМ.