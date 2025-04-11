На сегодняшний день Казахстан осуществляет международные авиаперелёты в 28 стран по 121 маршруту с общей частотой 660 рейсов в неделю, передаёт BaigeNews.kz.

Комитет гражданской авиации Минтранса продолжает работу по расширению международной маршрутной сети.

В 2025 году казахстанские авиакомпании планируют запустить ряд новых рейсов. Так, авиакомпания SCAT откроет с конца мая маршруты из Шымкента в Будапешт, Мюнхен, Сиань, Каир, Шанхай, Сеул и Урумчи.

Air Astana уже открыла рейсы из Алматы и Астаны в Вьетнам и Китай, а с апреля по июнь запустит перелёты в Мумбай, Франкфурт, Тбилиси, Ош, Баку и другие города.

Qazaq Air с 1 мая начнёт рейсы по маршруту Астана – Туркестан – Самарканд.

Fly Arystan откроет рейсы из Алматы в Инин (Китай) и из Караганды в Стамбул.

Также новые маршруты в Казахстан открывают иностранные перевозчики: Eastar Jet, TWay, Spice Jet, Air Cairo и Thai Air Asia X — в города Алматы, Астану, Костанай и другие.

Ожидается, что новые маршруты увеличат выбор для пассажиров, усилят конкуренцию, повысят уровень сервиса и могут способствовать снижению цен на авиабилеты.