  • 19 Ноября, 19:56
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Сотни литров алкоголя и крупную партию сигарет изъяли у женщины в СКО

В регионе проводится ОПМ "Участок".

Сегодня, 18:47
АВТОР
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Сотни литров алкоголя и крупную партию сигарет изъяли у женщины в СКО Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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В одном из частных домов в Северо-Казахстанской области полицейские изъяли крупную партию незаконного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ “Участок” в одном из сел Есильском района участковые инспекторы выявили факт незаконной торговли алкоголем.

"При проверке поступившей информации из дома местной жительницы полицейские изъяли 497 литров спиртосодержащей продукции: 687 бутылок пива и 29 пятилитровых бутылей нелицензированной водки. Также было изъято 409 пачек сигарет без акцизных марок.

В настоящее время ведется сбор административного материала по факту занятия предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. Сельчанке грозит штраф", - рассказали в полиции.

По словам первого заместителя начальника департамента полиции СКО Курмангали Исмагулова, масштабное ОПМ “Участок” проводится с 16 сентября.

"За это время сотрудники полиции в СКО выявили свыше 1 700 различных нарушений антиалкогольного законодательства", - сказал Исмагулов.

Ранее стало известно, что новое безалкогольное село может появиться в Мангистауской области.

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