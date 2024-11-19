Сотни литров алкоголя и крупную партию сигарет изъяли у женщины в СКО

В одном из частных домов в Северо-Казахстанской области полицейские изъяли крупную партию незаконного алкоголя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе ОПМ “Участок” в одном из сел Есильском района участковые инспекторы выявили факт незаконной торговли алкоголем.

"При проверке поступившей информации из дома местной жительницы полицейские изъяли 497 литров спиртосодержащей продукции: 687 бутылок пива и 29 пятилитровых бутылей нелицензированной водки. Также было изъято 409 пачек сигарет без акцизных марок.

В настоящее время ведется сбор административного материала по факту занятия предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации. Сельчанке грозит штраф", - рассказали в полиции.