Сотни компаний присоединились к системе EcoQolday

АО "Жасыл даму" сообщило о промежуточных результатах реализации проекта EcoQolday. По состоянию на 2 сентября, в системе зарегистрировалось 172 компании, подав в общей сложности 320 заявок, передаёт BaigeNews.kz.

Информационная система EcoQolday создана для поддержки и развития экологически ответственного бизнеса в Казахстане. Она объединяет сборщиков, переработчиков и предприятия полного цикла, предоставляя им возможность получения субсидий за каждый собранный и переработанный килограмм отходов.

"Всего в системе зарегистрировалось 172 компании, а количество поданных заявок превысило 320, что свидетельствует о высоком уровне интереса к системе. Из них 37 компаний получили одобрение, 34 уже заключили договоры с АО "Жасыл даму", - говорится в сообщении.

"Жасыл даму" продолжит активную работу по развитию системы EcoQolday и улучшению экологической обстановки в стране. В ближайших планах – расширение функционала системы, привлечение новых участников и укрепление сотрудничества с государственными органами.