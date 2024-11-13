Сотни килограммов выброшенных вдоль трассы овощей возмутили павлодарцев

Горы выброшенных фермерами овощей свежего урожая на трассе в Павлодарской области возмутили казахстанцев. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в местных пабликах в соцсети. Почему овощи оказались на снегу под открытым небом, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали в районном акимате и в управлении сельского хозяйства области.

На видео, опубликованном в TikTok и Instagram, – сотни килограммов картофеля и моркови. Выбросили их недалеко от трассы в Актогайском районе, говорит автор видео.

"Моркови валом, можете прийти, собрать все бесплатно. Также здесь картофель. Всё уже мягкое, но можно на корм скоту взять", – говорит женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от vseobovsem_pvl ВСЕ обо ВСЕМ ПАВЛОДАР (@vseobovsem_pvl)

В комментариях под постом пользователи соцсети пишут, что овощи стоило отдать многодетным, отвезти в дома престарелых и детские дома. Некоторые назвали происходящее "верхом бесхозяйственности".

"Лучше бы отдали вовремя малообеспеченным, которым кушать нечего, чем выбрасывать на улицу", – возмущаются павлодарцы в соцсетях.

Некоторые заняли противоположную позицию и отмечают, что нельзя отвозить продукты непонятного качества детям и старикам. Писали в комментариях и о том, что фермеры не могут позволить себе развозить неликвидную продукцию по домам – это дополнительные расходы на топливо, время работников.

В акимате Актогайского района подтвердили, что видео свежее и действительно снято на территории Павлодарской области. Это отходы одного из фермерских хозяйств – отбракованные овощи, которые нельзя продавать и нет смысла хранить. У трассы их высыпали для того, чтобы население могло забрать для корма скоту.

"На данном видео показаны отходы производства фермерского хозяйства "Молочное село", расположенного в селе Исантерек: гумус с полей, ботва и непригодная для реализации и хранения овощная продукция. Фермерское хозяйство осуществило вывоз отходов производства и некондиционной продукции на специально отведённую территорию, где разрешена переборка населением для хозяйственных нужд", – сообщили в местном акимате.

Прокомментировали ситуацию и в областном управлении сельского хозяйства. Там пояснили, что выброшенные овощи – это неликвидная продукция, которая не подлежит переработке, употреблению. Это только часть урожая фермеров, которую они списали как непригодную. Неликвидной продукции в этом году было чуть больше в том числе по причине того, что текущее лето было дождливым.

"В Актогайском районе и раньше практиковалось, что хозяйства вывозили неликвидную продукцию на площадку, где население, кто хотел, отбирали для себя овощи. Я знаю, что были комментарии, что эти овощи нужно было отдать в детдом, отвезти в дом престарелых. Но там же тоже продукция должна быть качественная, правильно? Поэтому ничего криминального здесь я не вижу. Тем более, нет запрета, чтобы население приезжало и выбирало овощи", – рассказал руководитель отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства области Есентай Мурсалимов.

Отметим, что в 2021 году такую же волну недовольства вызвало другое видео из Актогайского района – те же горы неликвидных овощей.