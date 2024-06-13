Сотни килограммов мусора подняли водолазы со дна Балхаша

Водолазы Жетысу очистили озеро Балхаш от 360 килограммов мусора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

“Водолазы МЧС провели подводную уборку на территории жемчужины края семи рек озера Балхаш протяженностью 10 километров и глубиной до 5 метров”, - говорится в сообщении.

Спасатели и впредь намерены периодически очищать прибрежные зоны уникальных в своем роде водоемов края Жетысу для дальнейшего комфортного пребывания отдыхающих.