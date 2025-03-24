Сотни казахстанцев собрались в Германии, чтобы отметить Наурыз
Казахстанцы устроили яркий праздник за рубежом.
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В разных уголках мира казахстанцы и местные сообщества масштабно отпраздновали Наурыз мейрамы, и Германия не стала исключением. В городе Лоне состоялось массовое торжество, собравшее сотни казахстанцев, проживающих за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.
Атмосферой праздника поделился казахстанец Леонид Антонов, который уже девять лет живет в Германии. Он опубликовал несколько видео с гуляний на своей странице в Instagram, подписав пост:
"Вот так мы встречали Наурыз-2025".
На кадрах видно, как участники праздника наслаждаются традиционной казахской кухней, исполняют национальные танцы, поют и весело проводят время. Праздничное мероприятие стало символом дружбы народов и сохранения казахских традиций вдали от родины.
Пользователи соцсетей со всего мира оставили теплые комментарии под видео.
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