  • 24 Марта, 19:04
  • BAIGENEWS

Сотни казахстанцев собрались в Германии, чтобы отметить Наурыз

Казахстанцы устроили яркий праздник за рубежом.

Сегодня, 17:31
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Кадры видео Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: Кадры видео

В разных уголках мира казахстанцы и местные сообщества масштабно отпраздновали Наурыз мейрамы, и Германия не стала исключением. В городе Лоне состоялось массовое торжество, собравшее сотни казахстанцев, проживающих за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

Атмосферой праздника поделился казахстанец Леонид Антонов, который уже девять лет живет в Германии. Он опубликовал несколько видео с гуляний на своей странице в Instagram, подписав пост:

"Вот так мы встречали Наурыз-2025".

На кадрах видно, как участники праздника наслаждаются традиционной казахской кухней, исполняют национальные танцы, поют и весело проводят время. Праздничное мероприятие стало символом дружбы народов и сохранения казахских традиций вдали от родины.

Пользователи соцсетей со всего мира оставили теплые комментарии под видео.

 
 
 
 
 
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Публикация от Leonid Antonov (@leon198777)

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