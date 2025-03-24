В разных уголках мира казахстанцы и местные сообщества масштабно отпраздновали Наурыз мейрамы, и Германия не стала исключением. В городе Лоне состоялось массовое торжество, собравшее сотни казахстанцев, проживающих за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.

Атмосферой праздника поделился казахстанец Леонид Антонов, который уже девять лет живет в Германии. Он опубликовал несколько видео с гуляний на своей странице в Instagram, подписав пост:

"Вот так мы встречали Наурыз-2025".

На кадрах видно, как участники праздника наслаждаются традиционной казахской кухней, исполняют национальные танцы, поют и весело проводят время. Праздничное мероприятие стало символом дружбы народов и сохранения казахских традиций вдали от родины.

Пользователи соцсетей со всего мира оставили теплые комментарии под видео.