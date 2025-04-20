В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли массовые протесты с требованием к правительству заключить соглашение об освобождении оставшихся заложников, удерживаемых радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Как сообщают местные СМИ, участники акций обвинили премьер-министра Биньямина Нетаньяху в отсутствии четкого плана по возвращению пленников и потребовали немедленного заключения сделки.

"Совершите этот смелый, сионистский, еврейский, гуманистический шаг. И если для этого нужно закончить войну — закончите войну", — заявил бывший заложник Омер Шем-Тов, освобожденный в феврале, со сцены в центре Тель-Авива.

По данным Израиля, в плену у ХАМАС остаются 24 живых заложника и тела 35 погибших. Семьи считают, что действующее руководство не предпринимает решительных шагов для их спасения.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве международных партнеров застопорились. Основное противоречие — требования ХАМАС о полном прекращении огня и выводе израильских войск после освобождения всех заложников. В свою очередь, Израиль настаивает на ликвидации ХАМАС и сохранении военного присутствия в ряде районов Газы.

"Мы не закончим “Войну за возрождение Израиля”, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем всех наших заложников", — заявил Нетаньяху в обращении к нации.

Форум семей заложников выступил с резкой критикой главы правительства, обвинив его в бездействии. "О каком возрождении может идти речь, если заложники, похищенные при его правлении, до сих пор не вернулись домой?" — говорится в заявлении.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года после масштабной атаки ХАМАС на Израиль. Тогда погибли около 1200 человек, более 250 человек были взяты в заложники и вывезены в Газу. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС и начал крупномасштабную операцию в анклаве.