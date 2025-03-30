В ЗКО в период весенних школьных каникул выявлено 226 фактов, когда подростки ночью находились на улице без родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

В области с 21 по 31 марта проходит ОПМ "Демалыс". Его цель – не допустить продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, выявить детей без сопровождения взрослых в увеселительных заведениях и на улице, а также взрослых, подталкивающих несовершеннолетних к совершению преступлений.