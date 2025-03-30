В ЗКО в период весенних школьных каникул выявлено 226 фактов, когда подростки ночью находились на улице без родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
В области с 21 по 31 марта проходит ОПМ "Демалыс". Его цель – не допустить продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, выявить детей без сопровождения взрослых в увеселительных заведениях и на улице, а также взрослых, подталкивающих несовершеннолетних к совершению преступлений.
"За это время было выявлено 246 административных нарушений. Из них 226 касаются подростков, которые ночью находились на улице без родителей. Также полицейские зафиксировали три случая, когда несовершеннолетние находились в ночное время в увеселительных заведениях. 14 родителей привлечены к уголовной ответственности за невыполнение родительских обязанностей", – сообщили в департаменте полиции ЗКО.