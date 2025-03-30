  • 30 Марта, 04:03
  • BAIGENEWS

Сотни гуляющих ночью без родителей подростков выявили в ЗКО

Полиция организовала во время школьных каникул ОПМ "Демалыс".

Сегодня, 02:41
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:41
Сегодня, 02:41
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В ЗКО в период весенних школьных каникул выявлено 226 фактов, когда подростки ночью находились на улице без родителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона. 

В области с 21 по 31 марта проходит ОПМ "Демалыс". Его цель – не допустить продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним, выявить детей без сопровождения взрослых в увеселительных заведениях и на улице, а также взрослых, подталкивающих несовершеннолетних к совершению преступлений.

"За это время было выявлено 246 административных нарушений. Из них 226 касаются подростков, которые ночью находились на улице без родителей. Также полицейские зафиксировали три случая, когда несовершеннолетние находились в ночное время в увеселительных заведениях. 14 родителей привлечены к уголовной ответственности за невыполнение родительских обязанностей", – сообщили в департаменте полиции ЗКО.

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