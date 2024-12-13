В Комитете государственных доходов Минфина РК сообщили, что с ночи 13 декабря 2024 года на автомобильном пункте пропуска "Сырым" наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации, передаёт BaigeNews.kz.

"Скопление образовалось по причине ухудшения погодных условий с 12 декабря 2024 года на территории Западно-Казахстанской области и Самарской области Российской Федерации – сильный снегопад, метели, гололедица", - проинформировали в КГД.

Движение по федеральным трассам в Российской Федерации временно ограничено и по информации МЧС России ограничения ориентировочно будут действовать до 22:00 13 декабря 2024 года.

"В этой связи грузовые автомашины не имеют возможности двигаться по маршруту следования и ожидают улучшения погодных условий. С водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах или скорректировать маршрут через близлежащие пункты пропуска в других областях", - добавили в комитете.

Напомним, ранее также стало известно, что пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем временно приостановят работу.