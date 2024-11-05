Сотни грузовиков скопились на казахстанско-российской границе

Из-за ремонта на трассе "Атырау-Астрахань" на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе скопилось около 300 фур, передаёт BaigeNews.kz.

Комитет государственных доходов разъяснил ситуацию.

"По состоянию на 4 ноября 2024 года, на пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ. Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау-Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что для решения вопроса в оперативном порядке ДГД по Атырауской области увеличено количество специалистов, работающих на пункте до 14 сотрудников.

Напомним, что пропуск транспортных средств осуществляется через Систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы" она действует с 9 сентября текущего года.