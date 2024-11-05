Сотни грузовиков скопились на казахстанско-российской границе
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Из-за ремонта на трассе "Атырау-Астрахань" на пункте пропуска "Курмангазы" на казахстанско-российской границе скопилось около 300 фур, передаёт BaigeNews.kz.
Комитет государственных доходов разъяснил ситуацию.
"По состоянию на 4 ноября 2024 года, на пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ. Причиной заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау-Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что для решения вопроса в оперативном порядке ДГД по Атырауской области увеличено количество специалистов, работающих на пункте до 14 сотрудников.
Напомним, что пропуск транспортных средств осуществляется через Систему электронной очереди "CarGoRuqsat", которая планомерно запускается с прошлого года на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС, в том числе на пункте пропуска "Курмангазы" она действует с 9 сентября текущего года.
"На данный момент проблем, связанных с электронной очередью нет, у всех водителей имеются талоны прохождения. Касательно истечения сроков электронной очереди в течение одного дня до пересечения пункта пропуска, сообщаем, что в информационной системе проведены доработки с ограничением возможности бронирования очереди, в случае превышения пропускной способности пункта пропуска, а также с учетом паспортного, иных видов контроля и возможностями пропускной способности сопредельной стороны. Комитет государственных доходов совместно с Пограничной службой прилагает все усилия для минимизации задержек транспорта и скорейшего разрешения ситуации на пункте пропуска", - добавили в ведомстве.
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