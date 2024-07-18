Сотни голов скота унес склоновый сток в Жамбылской области

Сотни голов мелкого рогатого скота унесло склоновым стоком в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Сообщается, что 17 июля после 20:00 в Беткайнарском сельском округе Кордайского района из-за обильных осадков в горах произошёл склоновый сток дождевых вод.

"Угрозы близлежащим населённым пунктам нет. По последним данным, фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано. По предварительным данным, с территории крестьянского хозяйства "Береке", по словам фермеров, потоком воды унесло 671 голову мелкого рогатого скота и 10 голов лошадей. С утра этот вопрос рассмотрит специальная комиссия", – сообщили в акимате.

На место происшествия направлены 18 сотрудников и шесть единиц техники.

Из-за склонового стока частично повреждён мост на автодороге Соганды - Беткайнар. Выставлены посты, проезд обеспечен.