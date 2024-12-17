Сотни доз мефедрона изъяла полиция на юге Казахстана
Задержанный арендовал квартиру в Шымкенте, а затем передвигался на такси до запланированных мест закладок "синтетики".
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В Жетысайском районе Туркестанской области полицейские задержали молодого человека по подозрению в незаконном хранении и "закладке" синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"При обыске оперативники изъяли у подозреваемого два полиэтиленовых пакета с 60-ю свертками с содержимым, похожим на синтетический наркотик. Общий вес изъятого вещества составил около 200 граммов или около 400 доз мефедрона", - говорится в сообщении.
Задержанный арендовал квартиру в Шымкенте, а затем передвигался на такси до запланированных мест закладок "синтетики" в Туркестанской области.
По данному факт проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Ведутся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
Напомним, ранее 10 лет за полкило мефедрона получил карагандинец.
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