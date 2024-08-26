Сотни домов Шымкента отключили от газа из-за пожара

Около 820 домов отключили от газоснабжения из-за пожара в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

В Ынтымакском районе Шымкента из-за возгорания сухой травы был повреждён подземный газопровод высокого давления. Подачу природного газа приостановили, сообщает пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq".

От газоснабжения отключены три производственные площадки, а также около 820 потребителей в жилых массивах Көкбұлақ, Тәуелсіздікке-20 жыл, Алтын төбе, Ақбұлақ, Жаңа тұрлан.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Подключение природного газа запланировано на 26 августа. Жителям города напомнили, что в период переподключения необходимо закрыть краны газовых приборов и обеспечить доступ сотрудникам QazaqGaz Aimaq. При запахе газа необходимо позвонить на номер 104.