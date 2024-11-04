Сотни должников в Жамбылской области остались без автомашин
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Около 600 автомашин должников за пять дней водворили на штрафстоянку полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДТП.
"Во время рейдов на дорогах сотрудики патрульной полиции осуществляли проверку номеров машин по соответствующей базе данных должников. В случае обнаружения водителя в данном списке транспортное средство водворялось на штрафстоянку до погашения задолженности.
Сотрудниками полиции осуществлен подворный обход по 3 422 адресам должников. По постановлениям судебных исполнителей на специализированную штрафную стоянку водворено 576 автотранспортных средств должников. Общая взысканная сумма составила 82 миллиона 790 тысяч тенге, - говортися в информации ДП.
Полицейские напомнили, что административный штраф можно оплатить в размере 50% от указанной суммы в течение семи суток.
"Проверить и оплатить свои штрафы можно через портал электронного правительства egov.kz и qamqor.gov.kz, в расчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также через их мобильные приложения", - резюмировали в департаменте.
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