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Сотни должников в Жамбылской области остались без автомашин

Сегодня, 18:22
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ДП Жамбылской области Сегодня, 18:22
Сегодня, 18:22
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Фото: ДП Жамбылской области

Около 600 автомашин должников за пять дней водворили на штрафстоянку полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДТП.

"Во время рейдов на дорогах сотрудики патрульной полиции осуществляли проверку номеров машин по соответствующей базе данных должников. В случае обнаружения водителя в данном списке транспортное средство водворялось на штрафстоянку до погашения задолженности.

Сотрудниками полиции осуществлен подворный обход по 3 422 адресам должников. По постановлениям судебных исполнителей на специализированную штрафную стоянку водворено 576 автотранспортных средств должников. Общая взысканная сумма составила 82 миллиона 790 тысяч тенге, - говортися в информации ДП.

Полицейские напомнили, что административный штраф можно оплатить в размере 50% от указанной суммы в течение семи суток.

"Проверить и оплатить свои штрафы можно через портал электронного правительства egov.kz и qamqor.gov.kz, в расчетно-кассовых отделениях банков второго уровня, а также через их мобильные приложения", - резюмировали в департаменте.

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