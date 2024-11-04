Сотни должников в Жамбылской области остались без автомашин

Около 600 автомашин должников за пять дней водворили на штрафстоянку полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДТП.

"Во время рейдов на дорогах сотрудики патрульной полиции осуществляли проверку номеров машин по соответствующей базе данных должников. В случае обнаружения водителя в данном списке транспортное средство водворялось на штрафстоянку до погашения задолженности. Сотрудниками полиции осуществлен подворный обход по 3 422 адресам должников. По постановлениям судебных исполнителей на специализированную штрафную стоянку водворено 576 автотранспортных средств должников. Общая взысканная сумма составила 82 миллиона 790 тысяч тенге, - говортися в информации ДП.

Полицейские напомнили, что административный штраф можно оплатить в размере 50% от указанной суммы в течение семи суток.