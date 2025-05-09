Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан проведет многофакторное обследование 134 гидротехнических сооружений по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работа станет частью масштабного проекта, в рамках которого до конца 2028 года планируется проверить техническое состояние 557 таких объектов.

Многофакторное обследование включает в себя всестороннюю оценку состояния сооружений и оборудования, а также определение объема необходимых ремонтных работ. Это поможет предотвратить возможные риски и повысить безопасность водохозяйственной инфраструктуры.

"Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

В прошлом году ведомство уже провело обследование 84 объектов в 14 областях страны — больше, чем было запланировано изначально.

Работы по обследованию продолжатся поэтапно до 2028 года, охватывая ключевые гидротехнические объекты, обеспечивающие устойчивое водоснабжение и ирригацию в различных регионах Казахстана.