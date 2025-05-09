Сотни дамб и каналов проверят в Казахстане до 2028 года
Многофакторное обследование включает в себя всестороннюю оценку состояния гидросооружений
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Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан проведет многофакторное обследование 134 гидротехнических сооружений по всей стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Работа станет частью масштабного проекта, в рамках которого до конца 2028 года планируется проверить техническое состояние 557 таких объектов.
Многофакторное обследование включает в себя всестороннюю оценку состояния сооружений и оборудования, а также определение объема необходимых ремонтных работ. Это поможет предотвратить возможные риски и повысить безопасность водохозяйственной инфраструктуры.
"Согласно новому Водному кодексу, собственники гидротехнических сооружений должны каждые пять лет проводить многофакторные обследования принадлежащих им объектов. По итогам обследования составляется декларация безопасности, которую нужно зарегистрировать в бассейновой водной инспекции", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
В прошлом году ведомство уже провело обследование 84 объектов в 14 областях страны — больше, чем было запланировано изначально.
Работы по обследованию продолжатся поэтапно до 2028 года, охватывая ключевые гидротехнические объекты, обеспечивающие устойчивое водоснабжение и ирригацию в различных регионах Казахстана.
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