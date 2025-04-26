В результате взрыва в районе порта Шахид Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас пострадал 281 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Mehr.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной службы скорой помощи Ирана Бабак Йектаперест, пострадавшие были доставлены в пять медицинских учреждений города: 60 человек проходят лечение в больнице Шахид Мохаммади, 45 – в больнице Сейед-ол-Шохада, 16 – в больнице Хатам-ол-Анбия, 120 – в больнице Сахеб-оз-Замана, еще 40 человек находятся в больнице Персидского залива.

"Все медицинские бригады работают с полной загрузкой. Лечение и помощь пострадавшим продолжаются без перерывов. Ведется координация всех служб для обеспечения оперативного реагирования на инцидент", – сообщил представитель экстренных служб.

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание одного из контейнеров вблизи порта Шахид Раджаи. Власти обещают предоставить дополнительную информацию по мере поступления данных.

Инцидент произошел несколько часов назад. На место происшествия направлены силы экстренного реагирования, включая морскую и воздушную скорую помощь.