Алматинская полиция задержала 27-летнего мужчину. Он обманул более 200 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"27-летний житель Туркестанской области, находясь в Алматы, стал фигурантом громкого мошеннического дела, обманув 232 человека. Мужчина оформлял автокредиты на посторонних граждан, обещая самостоятельно погашать ежемесячные взносы, затем забирал автомобили и исчезал. Наивных граждан привлекало его обещание вознаграждения в размере 1 млн тенге", - говорится в сообщении.

Полиция задержала злоумышленника, и он был взят под стражу. Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений.

"В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд", - добавили в полиции.

Напомним, крупную схему кибермошенничества раскрыли в Караганде.