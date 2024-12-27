Сотни человек попались на удочку мошенника в Алматы
Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений.
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Алматинская полиция задержала 27-летнего мужчину. Он обманул более 200 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"27-летний житель Туркестанской области, находясь в Алматы, стал фигурантом громкого мошеннического дела, обманув 232 человека. Мужчина оформлял автокредиты на посторонних граждан, обещая самостоятельно погашать ежемесячные взносы, затем забирал автомобили и исчезал. Наивных граждан привлекало его обещание вознаграждения в размере 1 млн тенге", - говорится в сообщении.
Полиция задержала злоумышленника, и он был взят под стражу. Подозреваемый признался в совершении серии аналогичных преступлений.
"В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд", - добавили в полиции.
Напомним, крупную схему кибермошенничества раскрыли в Караганде.
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