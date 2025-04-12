Мощный шторм с ураганным ветром обрушился на Пекин и северные регионы Китая, вызвав масштабные перебои в транспортной системе. В субботу в двух крупнейших аэропортах китайской столицы были отменены 838 авиарейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Стихия также нарушила работу метрополитена и высокоскоростных железнодорожных линий, ведущих в аэропорты. Закрыты парки, музеи и исторические достопримечательности — власти столицы ограничили доступ к местам массового скопления людей из соображений безопасности.

Скорость порывов ветра в Пекине достигала 150 км/ч — это самые сильные ветра, зарегистрированные в городе за последние 50 лет. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение выходных.

Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома. Местные СМИ с иронией предупредили, что людей с массой тела менее 50 кг может буквально "унести ветром".

Сообщается также о повреждении нескольких автомобилей в результате падения деревьев. Данных о пострадавших на данный момент не поступало.