Состояние здоровья населения существенно не изменилось - Минздрав о введении единого времени

Нет прямой связи между изменением времени на 1 час и существенного его влияния на здоровье. Об этом в ходе обсуждения соответствующей петиции первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает BaigeNews.kz.

"Мы изучили опыт других стран по изменению времени. Согласно последним научным данным и заключению ученых, нет прямой связи между изменением времени на 1 час и существенного влияния его на здоровье. Мы также обращались в ВОЗ с экспертами, чтобы данный вопрос обсудить. В целом, ученые рекомендуют использовать для здоровья человека постоянное число поясов с максимально приближенным к солнечному времени", - сообщил Тимур Султангазиев.

По его словам, организм адаптируется к изменениям времени в течение определенного времени без существенных долгосрочных последствий.

"Кроме того, исследование показывает, что изменение времени на 1 час, как в случае с переводом на единый часовой пояс, вызывает минимальные изменения в выработке мелатонина - гормона, регулирующего сна. Исследование показало, что организм адаптируется к этому сдвигу в течение 1-2 дней и нескольких месяцев. Уровень мелатонина быстро приспосабливается к новому графику и обеспечивает установление нормального режима сна", - добавил вице- министр.

Между тем, по его данным, в Казахстане очень мало времени прошло для полноценных исследований.

Вместе с тем, по данным Султангазиева, обращение и посещение в медорганизации за этот период никак не изменилось.