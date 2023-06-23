Состояние тяжелое: пострадавший во время урагана мальчик находится в реанимации

Пострадавший во время урагана в Карагандинской области мальчик все еще находится в реанимации, - передает корреспондент Almaty.tv.

По словам врачей, ребенок перенес несколько сложнейших операций. При этом, точных прогнозов о сроках восстановления его здоровья специалисты дать пока не могут. Напомним, 19 июня на одной из детских площадок районного центра сильный ветер сорвал газонное покрытие. Двоих школьников, находившихся в игровой зоне отбросило на несколько десятков метров. В результате, один из мальчиков получил серьезные травмы.

"Мультидисциплинарной командой из специалистов клиники Макажанова, челюстно-лицевым хирургом-реаниматологом, анестезиологом, детским ортопедом сегодня проведено оперативное вмешательство в объеме: восстановление костей лицевого скелета, металлоостеосинтез с восстановлением скулы орбитального комплекса, с фиксацией металлическими пластинами. А также, закрытая репозиция костей предплечья. Фиксация металлическими спицами", - сообщил руководитель Центра карагандинской многопрофильной больницы им. Х. Макажанова Ерик Шонбаев.

Напомним, ветер сорвал искусственный газон с детской площадки в микрорайоне Голубые пруды. В этот момент на нём играли малыши. Одного из них откинуло на несколько метров. Выяснилось, что искусственный газон закрепили по периметру, но в эксплуатацию не сдали, так как подрядная организация должна начать установку игровых элементов.