Состояние госпитализированных горняков "АрселорМиттал Темиртау" улучшается

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Состояние госпитализированных горняков "АрселорМиттал Темиртау", госпитализированных после взрыва на шахте в Карагандинской области, улучшается. Об этом сообщил заместитель директора многопрофильной больницы имени профессора Макажанова по медицинской части Талгат Жукен, передаёт BaigeNews.kz.

“Состояние пациентов, находящихся в профилактическом отделении, стабильное. Без ухудшений. Отмечается некоторая положительная динамика. Состояние пациентов, доставленных по линии авиации, которым провели операции, на сегодняшее время с положительной динамикой. Пациенты находятся в реанимационном отделении в сознании, сняты с аппартов ИВЛ. Отмечается положительная динамика", — сказал Жукен.

Напомним, ночью третьего ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске при бурении газодренажных скважин произошёл внезапный выброс газа. В результате происшествия пять человек погибли. Полиция начала расследование по факту ЧП.

На место трагедии выехал министр по ЧС Юрий Ильин. Он возглавит комиссию по расследованию ЧП.

В "АрселорМиттал" выступили с заявлением по поводу трагедии на шахте.