Состояние демократии в Казахстане - ниже среднего

Международный институт демократии и содействия выборам International IDEA оценил состояние демократии в Казахстане в 2022 году на уровне ниже среднего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Из четырёх главных индексов эффективности, характеризующих демократические процессы в стране, три не достигли показателя в 0,4 (при максимальной оценке в 1). "Хромают" в нашей стране, по мнению экспертов, сферы избирательного права и организации выборов, гражданской политической активности и верховенства закона. Индексы по этим секторам находятся на низком уровне. Подраздел "Права" оценён чуть выше — на среднем уровне.

Специалисты НПО оценивают состояние демократии в 187 странах более чем по 20 факторам.

В эффективности демократии Казахстан отстает от европейских показателей по уровню политических свобод партий (0,63 в Европе против 0,34 в РК), степени эффективности парламента над исполнительной властью (0,68 против 0,4), уровня гражданских свобод (0,73 против 0,42) и отсутствию коррупции (0,64 против 0,39).

По уровню гражданской активности в 2022 году Казахстан опережал Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. А вот по коэффициенту избирательской явки наша республика на предпоследнем месте в Центральной Азии. Однако стоить отметить, что за последние несколько лет оценки этих двух факторов для РК изменились в лучшую сторону. В частности, с 2017-го по 2022 год коэффициент участия в выборах в Казахстане вырос с 0,58 до 0,61.

В мировом рейтинге стран по уровню избирательской активности, составленном экспертами сервиса Picodi.com на основании данных International IDEA и Международного фонда избирательных систем IFES Election Guide, Казахстан занимает 113-е место из 187.

В общем рейтинге избирательской активности из ближайших соседей Казахстан обогнал только Россию (55,7%) и Кыргызстан (43,4%). Другие постсоветские республики значительно опережают РК по среднему показателю явки: в Туркменистане он составил 93,3%, в Таджикистане — 84,6%, в Беларуси — 78,8%, в Узбекистане — 75,8%.