Актуальные вопросы Дюсенбай Турганов поднял в своем депутатском запросе премьер-министру Олжасу Бектенову, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению мажилисмена, проблема с переработкой твердых бытовых отходов не нова, но актуальность ее не снижается из года в год. И не только потому, что ежегодно увеличиваются объемы производимого мусора, но и потому, что предпринимаемые меры оказываются малоэффективными.

Так, на большинстве полигонов отсутствует необходимая инфраструктура для раздельного сбора, обработки и хранения отходов, что усугубляет экологические проблемы.

"Сегодня из более чем 3 тысяч мусорных полигонов только 20% соответствуют экологическим требованиям. И ведь эти цифры не меняются на протяжении уже нескольких лет. Более того, остается актуальной и проблема несанкционированных свалок. Несмотря на ежегодные миллиардные траты государственных денег на их ликвидацию, есанкционированные свалки ежегодно продолжают расти как грибы после дождя. У местных исполнительных органов отсутствуют компетенции по принятию мер недопущения образования несанкционированных свалок, привлечению к ответственности недобросовестных субъектов бизнеса", - сообщил он.

По его словам,в соответствии с Концепцией по переходу Казахстана к зеленой экономике переработка отходов к 2030 году должна достичь 40%. Однако выполнение этой задачи вызывает большие сомнения, поскольку темпы ее выполнения оставляют желать лучшего. Если в 2021 году переработан 21% отходов, а в 2022 году - 25%, то в 2023 году даже наблюдается снижение – 24%.

В настоящее время, по информации Министерства экологии, в отдельных регионах ведутся работы по строительству свалок и их рекультивации.

Например, единственный в Астане мусорный полигон уже заполнен на 95%, а строительство новой ячейки планируется только начать в следующем году.

"И такая ситуация складывается на мусорных полигонах во многих областных центрах, например, Семей, Уральск, не говоря уже о районах. Отдельная тема- это размещение опасных медицинских отходов на свалках, сжигание их в печах с некачественной системой газоочистки, которое влечет поступление в атмосферу, землю, грунтовые воды стойких органических загрязнителей, тяжёлых металлов и т.д. При этом, министерство здравоохранения на депутатские запросы занимается формальными отписками с перечислением приказов, не принимая действенных мер по исправлению ситуации. Поступающие предложения от общественности министерством здравоохранения просто-напросто игнорируются", - возмутился депутат.

По словам Турганова, остро стоит вопрос и по культуре сортировки мусора. В последнее время все больше появляется новых контейнеров, предназначенных для разного вида отходов. Но не ведётся разъяснительная работа с населением, нет стимулов, плохо решается на местах вопрос с их транспортировкой на полигоны.

Мажилисмен считает, что во всех регионах разработать и утвердить специальные программы управления коммунальными отходами с конкретными мероприятиями по повышению санитарных условий на полигонах и сроками их реализации, взять на особый контроль и проинформировать о ходе реализации утвержденного плана по строительству новых и модернизации действующих заводов, а также проектов в сфере управления отходами, а также принять меры по предоставлению местным исполнительным органам реальных компетенций для повышения контроля за соблюдением экологических, санитарных требований и национальных стандартов специализированными предприятиями, обладающими лицензиями на утилизацию опасных медицинских и ртутных отходов, а также недопущения появления стихийных свалок.

Напомним, депутаты Мажилиса ратифицировали Марракешский договор, облегчающий доступ незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к опубликованным произведениям