  • 7 Апреля, 16:09
  • BAIGENEWS

Состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Сербии

Стороны обсудили ход реализации договоренностей.

Сегодня, 15:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Сербии Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
36

В ходе беседы главы государств высоко оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-сербских отношений.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Казахстана в Белград в ноябре 2024 года.

Главы государств подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе практического выполнения совместных инициатив в сферах промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.  

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.

Самое читаемое

Наверх