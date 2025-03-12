Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Финляндии
Президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По инициативе финской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Финляндской Республики Александром Стуббом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, подтвердив взаимное стремление к дальнейшему наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Для целях придания дополнительного импульса межгосударственным отношениям президент Финляндии подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году. Отмечена важность качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне, итоги которых призваны способствовать выводу казахско-финского партнёрства на новый уровень.
Также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных тем международной повестки. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в рамках многосторонних организаций в целях обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Самое читаемое
- Мать с сыном упали с 18 этажа в Алматы: Стали известны некоторые подробности
- Токаев провел перестановки в своей Администрации
- Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- В Госдепе анонсировали "фантастические новости" после переговоров с Киевом